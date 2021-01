Suicidio shock: uomo trovato morto al parco pubblico

Un uomo di 60 anni si è tolto la vita nella prima mattinata di sabato a Brescia. Nessun dubbio, purtroppo, sulla dinamica di quanto accaduto all'interno del parco pubblico Belvedere del Villaggio Prealpino e sulla volontarietà del gesto.

A trovare il corpo senza vita sarebbero stati alcuni passanti che, attorno alle 6.40, hanno dato l'allarme al 112. In pochi minuti sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, ma per il 60enne, purtroppo, non c'era ormai più nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche gli agenti della Questura di Brescia, che hanno accertato la causa della morte. Pare che l'uomo abbia lasciato una lettera di scuse ai familiari prima di compiere l'estremo gesto.