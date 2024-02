Si butta dal balcone di casa al terzo piano, uomo muore suicida

Suicidio shock nella mattinata di mercoledì 14 febbraio in via Lamarmora a Brescia. Un uomo di 74 anni si è lanciato dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano di una palazzina. Una terribile caduta nel vuoto che non gli ha lasciato scampo.

Il tragico gesto sotto gli occhi dei passanti: sono stati loro a chiamare i soccorsi. Scattato l’allarme, sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica, ma non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche i poliziotti della Questura di Brescia. Nessun dubbio sulla volontarietà del gesto.