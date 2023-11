Trovati morti in macchina, nel garage: soffocati dai gas di scarico

Probabilmente un dramma della disperazione quello che si è consumato giovedì sera in Via Bartolomeo Montagna a Brescia, a pochi passi dal Villaggio Ferrari: un uomo di 57 anni e una donna di 38, a quanto pare uniti nella vita e ora nella morte, sono stati trovati esanimi e soffocati all’interno di un’automobile parcheggiata in un garage. Niente da fare all’arrivo dei soccorsi, sul posto ambulanza e automedica: entrambi erano già morti.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. Non sembra ci siano purtroppo molti nodi da dipanare su quanto accaduto: i due si sarebbero tolti la vita, soffocandosi con il gas di scarico della propria auto. I sanitari li hanno trovato insieme, abbracciati l’uno all’altra. Le indagini proseguono per capire i motivi del presunto (ma probabile) estremo gesto. A dare l’allarme al 112 sarebbero stati i vicini di casa.