Terribile tragedia in castello: uomo si suicida buttandosi da una torre

Un uomo di 63 anni è stato ritrovato senza vita sotto la Torre dei Francesi del castello di Brescia, a ridosso del vigneto.

Il fatto è accaduto in via Pusterla verso le 8 di martedì mattina, quando il 63enne si è lanciato dalla torre che svetta sul colle Cidneo.



Appena scattato l’allarme, sono intervenuti sul posto i carabinieri di Brescia, una squadra dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.