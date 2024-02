Furgone avvolto dalle fiamme: attimi di paura fuori dal casello

Fumo e fiamme fuori del casello di Brescia Sud. È stata una mattina di paura, quella di oggi (venerdì 16 febbraio) nei pressi dalla svincolo dell’autostrada A21 per tutti coloro che era diretti verso la città.

Verso le 8.30 un furgone ha improvvisamente preso fuoco all’uscita della autostrada, a pochi metri dalla barriera: per fortuna il conducente si è accorto in tempo ed riuscito ad accostare e a scendere prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Nessun ferito dunque e, per fortuna, nessun altro veicolo coinvolto nel rogo.

A domare l'incendio ci hanno pensato i vigili del fuoco, sopraggiunti in pochi minuti. Lievi, per fortuna, le ripercussioni sul traffico.