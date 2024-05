Rubano uno smartphone (e non lo spengono), squilla mentre la polizia li controlla

Un controllo di routine è finito con la denuncia di tre giovani e la restituzione al legittimo proprietario di un costoso smartphone. È successo nel pomeriggio di lunedì 20 maggio nella zona della stazione ferroviaria di Brescia.



Il telefono – appena rubato – ha cominciato a suonare proprio mentre gli agenti stavano effettuando alcuni controlli, in quanto insospettiti dall’insofferenza e dall’agitazione dei giovani (e dai beni costosi che avevano con sé).

A quel punto, non c’è stato bisogno di interrogare i ragazzi: è bastato rispondere al telefono per confermare l'iniziale impressione. Lo smartphone non apparteneva a nessuno dei tre: dall’altro capo c’era infatti un amico del legittimo proprietario, che tentata di localizzare il dispositivo.



Il furto, stavolta, si è concluso con un lito fine: lo smartphone è tornato tra le mani del proprietario, mentre i tre giovani sono stati sono stati denunciati per ricettazione.