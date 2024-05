Intervengono per sedare una lite, poliziotti aggrediti a calci e pugni

Ennesimo episodio violento alla stazione ferroviaria di Brescia. Una scena che non è passata inosservata: la parte finale è stata ripresa con lo smartphone da uno dei tanti testimoni ed è poi stata pubblicata su Instagram. Nel filmato si vedono i poliziotti intenti a bloccare due dei tre giovani uomini che, pochi istanti prima, avevano scatenato il caos sui binari per poi scagliarsi contro gli agenti.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 21 di sabato 4 maggio: gli agenti della polizia ferroviaria erano stati chiamati per sedare un accesso diverbio, finendo per essere a loro volta aggrediti. Attimi concitati, durante i quali pure i poliziotti sarebbero stati raggiunti da calci, spintoni e pugni. Per tre dei giovani uomini protagonisti della zuffa sono poi scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.