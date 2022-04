Mutande imbottite di droga "Vaccin-Covid": arrestato sull'uscio di casa

Fermato sulla porta di casa, mentre usciva per raggiungere i suoi clienti e piazzare la droga che aveva addosso. È stato bloccato e arrestato dalla polizia locale uno dei tanti pusher che vivono e 'lavorano' nella zona della stazione cittadina.

Le manette per il giovane - un 29enne del Gambia - sono scattate nei giorni scorsi: gli agenti lo tenevano d'occhio da tempo e martedì pomeriggio hanno deciso di entrare in azione.

Il blitz verso le 17: il 29enne è stato perquisito dagli agenti. In tutto sono stati sequestrati oltre 100 grammi di hashish e 13 di eroina. Buona parte della droga era nascosta nelle mutande: lì è infatti stato trovato un panetto di hashish con la scritta "Vaccin-Covid".

L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la misura del divieto di dimora. Non solo non potrà più tornare a Brescia, ma nelle prossime ore verrà accompagnato nel centro di permanenza per il rimpatrio di Genova dove attenderà il provvedimento di espulsione dall'Italia.