Tamponamento, poi tanta paura: auto prende fuoco nel parcheggio

Tutto è accaduto in pochi istanti: lo schianto, poi le fiamme che si sono levate dal cofano di una delle due auto coinvolte nell'incidente.



Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito, nel parcheggio della metropolitana della fermata Prealpino. Un’utilitaria ha preso fuoco dopo aver tamponato un’altra macchina. La dinamica è ancora da chiarire: sul posto per i rilievi ci sono gli agenti della Polizia Locale di Brescia. Quello che è certo è che il conducente dell’auto andato in fiamme ha lasciato l’abitacolo senza riportare ferite e ustioni.

Tutto è accaduto verso le 8.20 di martedì mattina, sotto gli occhi di decine di persone. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Brescia che, in pochi minuti, hanno speso le fiamme divampate dal motore dell’utilitaria.