Trova per terra un portafoglio con 600 euro: restituito al proprietario

Un portafoglio trovato per terra, come capita di rado. E nemmeno vuoto: all'interno ci sono infatti ben 600 euro in contanti. Una tentazione per chiunque, soprattutto in tempi di inflazione e bollette record. La fortuna ha voluto che a trovarlo, nel piazzale della stazione ferroviaria cittadina, sia stata una donna dalla grande onestà.

Non ci avrebbe nemmeno pensato a mettere le mani sull'invitante gruzzolo di banconote: dopo aver trovato il borsellino, si è diretta verso gli agenti del commissariato Carmine che, nel pomeriggio di martedì 28 marzo, erano impegnati nei controlli di routine della zona.

Il denaro, così come i documenti e le carte di credito, sono tornati nella mani del legittimo proprietario, rintracciato in poco tempo dagli agenti della Volante con il supporto della centrale operativa. L'uomo ha così potuto tirare un grosso sospiro di sollievo.