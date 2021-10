Ragazzo ubriaco prende a calci e a martellate le auto in sosta

E’ stato già allontanato e trasferito al centro di rimpatrio di Gorizia: un tunisino di 20 anni, senza fissa dimora, nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 ottobre è stato arrestato a seguito di una segnalazione per rissa.

Una volta arrivati in stazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato il 20enne ubriaco che stava prendendo a calci alcune le auto in sosta, oltre ad avere tra le mani un martelletto frangi vetro. Nulla è riuscito a calmare il giovane: alla vista degli agenti ha iniziato ad insultare e minacciare, scagliandosi contro di loro.

Il 20enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, oltraggio a pubblico ufficiale e ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello stato, oltre ad essere multato per ubriachezza. Il prefetto ha emesso un provvedimento di espulsione in attesa di rimpatrio.