Furibonda lite in tabaccheria: cliente e negoziante si mettono le mani addosso

Un banale litigio per un malinteso, probabilmente dovuto ad un'incomprensione linguistica, e la situazione è degenerata in pochi minuti. Tra i il tabaccaio e un cliente, un 29enne di origine straniera, sono volate parole grosse, poi i due sarebbero passati alle vie di fatto.

È accaduto domenica mattina, poco dopo le 8.30, in una tabaccheria situata di fronte alla stazione ferroviaria di Brescia. Per sedare la furibonda litigata sono dovuti intervenire gli agenti della Volante della polizia di Stato. Ad avere la peggio nel parapiglia sarebbe stato il cliente: dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, il 29enne è stato trasportato alla clinica Città di Brescia, per le cure del caso.

Per lui nulla di grave - per fortuna - è stato ricoverato in codice verde e poi dimesso con una prognosi di pochi giorni e, di conseguenza, non sono scattate le indagini d’ufficio per lesioni personali. Spetta al 29enne decidere se archiviare la questione o se sporgere una querela nei confronti del tabaccaio.