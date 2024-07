Entra in casa della ex e le punta le forbici alla gola: arrestato

La porta di casa era chiusa, e la donna all'interno non gli apriva, così ha fatto il giro del palazzo fino a che ha visto una finestra aperta e si è intrufolato nell'appartamento, tenendo sotto sequestro la sua ex fidanzata. È successo nel cuore di Brescia, in centro storico, nella serata di martedì. Protagonisti della vicenda, raccontata sulle colonne del Giornale di Brescia, un 25enne di origini brasiliane con alle spalle precedenti penali per stalking e una ragazza di soli 22 anni. I due si erano lasciati da alcune settimane.

I fatti

Martedì sera il 25enne è arrivato alla porta di casa della ex ed ha battuto con forza i pugni per farsi aprire, con la scusa che avrebbe dovuto recuperare i suoi abiti. La ragazza si è rifiutata di farlo, ed ha immediatamente chiamato i carabinieri. Nel frattempo, il suo ex ha fatto il giro del palazzo ed ha visto una finestra aperta, dalla quale si è introdotto nell'appartamento. Raggiunta la giovane, l'ha percossa e le ha tolto il cellulare, per impedirle di chiamare i soccorsi. Nel frattempo però sono arrivati i carabinieri.

I militari hanno provato a lungo a suonare al campanello, e poi a chiamare al telefono la ragazza, senza avere risposta: la giovane era tenuta sotto sequestro dall'ex, che la minacciava di rimanere zitta con un paio di forbici puntate alla gola. Visto che i carabinieri non se andavano, il 25enne ha invitato la ragazza ad andare alla porta per tranquillizzarli, ma una volta che i militari l'hanno vista hanno notato i lividi causati dalle percosse, e sono entrati nell'appartamento. Il 25enne era nascosto in bagno. Una volta identificato, ed emersi i suoi precedenti per stalking, l'uomo è stato arrestato. Nel frattempo la sua ex è stata portata in ospedale per le cure del caso.