Spray al peperoncino in classe, allarme a scuola: ambulanze e pompieri sul posto

Ci sarebbe dello spray urticante all’origine dei lievi malori accusati da alcuni studenti dell’istituto superiore Mariano Fortuny di Brescia. Tutto è accaduto poco dopo il suono della prima campanella di oggi, giovedì 27 ottobre: verso le 8.30 ,dalla scuola di via Berchet è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. Inizialmente si temeva che fossero numerosi i ragazzi intossicati e sono state inviate tre ambulanze e un’automedica, oltre al gruppo NBCR dei vigili del fuoco.



Tutto si è risolto nel migliore dei modi e in pochi minuti: non essendo necessario il loro intervento, i pompieri hanno fatto rientro al comando di via Scuole, mentre studenti, docenti e personale scolastico hanno potuto riprendere le normali attività. Solo due ragazzi, che accusavano un lieve bruciore agli occhi e alla gola, sono stati assistiti dal personale del 118. Dopo le cure prestate sul posto, sono tornati in classe: per loro non si è infatti reso necessario il ricovero in ospedale.

Sono intervenuti anche gli agenti del reparto Volanti della Polizia di Stato, che stanno indagando sull’accaduto. Stando alle prime informazioni trapelate, non si tratterebbe di una 'bravata', ma di un gesto del tutto involontario che ha però generato allarme.