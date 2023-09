Spray urticante in classe e al bar, doppio allarme in poche ore

Spray urticante in aula e poi tra i tavoli dei bar, panico e caos a scuola come per le vie del Carmine: è successo mercoledì 27 settembre in città. Nessuno si è fatto male, e questo è un bene, e nemmeno lo spray è stato utilizzato come diversivo per un secondo fine, come ad esempio un furto: nel primo caso la bomboletta sarebbe stata attivata involontariamente, nel secondo si sarebbe trattato di probabilissima bravata.

Ma andiamo con ordine. Il primo allarme viene lanciato, verso le 13.30, dal liceo artico Foppa di via Cremona: una studentessa che voleva mostrare il funzionamento del dispositivo a un’amica avrebbe finito per spruzzare lo spray in classe. Momenti concitati e tanta apprensione, ma alla fine nulla di grave: nessuno è rimasto intossicato. Come prevede il protocollo, gli studenti sono stati fatti uscire dall’aula, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei carabinieri che hanno ricostruito la vicenda.

Cinque ore più tardi, verso le 18.30, un’altra presunta intossicazione di massa, dovuta sempre l’utilizzo di un spray urticante. La chiamata è scattata da via Porta Pile: alcuni clienti seduti ai tavoli esterni dei bar del quartiere accusavano lievi bruciori a occhi e gola. Come poi ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, a svuotare il contenuto della bomboletta verso gli avventori dei locali sarebbe stato un gruppo di ragazzini che hanno poi approfittato del parapiglia per andarsene.

Lo spray urticante (solitamente al peperoncino) da qualche anno è in libera vendita anche in Italia. La legge prevede che venga utilizzato solo per legittima difesa e l'uso improprio può essere configurato come reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.