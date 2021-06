Spari da un'auto in corsa: un ferito in ospedale, aggressori in fuga

Sparatoria nella notte in Via Pigafetta a Brescia, quartiere San Bartolomeo

Spari nella notte in Via Antonio Pigafetta a Brescia, quartiere San Bartolomeo: da quanto si apprende poco dopo le 2 un uomo di 66 anni sarebbe stato ferito da un colpo di arma da fuoco, esploso da un'automobile in movimento. Dalla vettura in realtà sarebbero stati sparati due colpi: il primo avrebbe mancato il bersaglio, ma colpendo la vetrina di una parafarmacia, il secondo invece avrebbe centrato l'obiettivo.

L'auto si è dileguata nel buio, facendo perdere le sue tracce. Non sono gravi, per fortuna, le condizioni del 66enne ferito: sarebbe stato colpito (di striscio) a una gamba. La vittima si trovava nei pressi della forneria di proprietà del fratello quando l'auto si è avvicinata e qualcuno ha cominciato a sparare: lui è riuscito a evitare il peggio scappando a piedi.

E' stato ricoverato in ospedale in codice verde, trasferito al Civile da un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia: sul posto anche l'automedica. Le indagini sono in corso, affidate al Nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Brescia: sul posto anche i militari della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche.