Furto e sparatoria, furgone preso a fucilate: in tasca anche della droga

Tentata estorsione, furto aggravato, minaccia aggravata, esplosione di colpi di fucile sulla pubblica via: è il cocktail di accuse costato l'arresto a un pregiudicato bresciano, protagonista lo scorso settembre di una folle sparatoria in città. Armato con un fucile da caccia, aveva sparato due colpi al furgone di un operaio straniero con il quale aveva avuto un alterco: di fatto l'aveva derubato di alcuni oggetti per cui aveva chiesto del denaro in cambio della restituzione.

Le indagini, affidate agli agenti della Squadra mobile della Questura di Brescia, si sono concluse con l'arresto del pregiudicato: i poliziotti hanno dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale.

Il furto e la sparatoria

Dopo il furto (e la successiva discussione), l'indagato si era allontanato minacciando di ripresentarsi armato. E così è effettivamente andata: imbracciando un fucile ha aperto il fuoco sul furgone dell'operaio, frantumandone il parabrezza. Identificato dagli agenti, il pregiudicato è stato raggiunto e trovato pure in possesso di droga, 5 grammi di hashish detenuti per uso personale (per questo è stato segnalato alla Prefettura, come già accaduto in passato). L'arrestato è già stato trasferito in carcere, alla casa circondariale Nerio Fischione, a disposizione dell'autorità giudiziaria.