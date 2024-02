Spacciatore in bicicletta beccato al parco: in casa più di 150 grammi di droga

Spacciatore su due ruote nella rete della Polizia Locale di Brescia. Si tratta di un cittadino marocchino di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, beccato dagli agenti del comando di Via Donegani mentre in bicicletta si dirigeva dai giardini Giovanni Falcone verso Via Milano, dove si trovava il suo quartier generale: nella cantina del palazzo dove abita aveva infatti nascosto 150 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina.

La droga è stata prontamente sequestrata e il sospetto, pedinato da tempo, subito arrestato: in casa gli agenti hanno recuperato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, perfino una pistola scacciacani a cui era stato rimosso il tappino rosso d'ordinanza, così da farla sembrare un'arma vera. Dopo una notte in guardina, è stato giudicato per direttissima e rimesso in libertà, almeno fino al processo.