Beccato mentre compra droga, si scaglia contro i poliziotti: arrestato 52enne bresciano

Blitz della polizia locale nello stabile abbandonato dell’ex Ideal Standard di Brescia. Tra i ruderi dell’ex impianto industriale - diventato un ricovero di fortuna per i senzatetto, ma pure una piazza di spaccio - giovedì pomeriggio sono finite in manette due persone: un 48enne senegalese, che a quanto pare gestiva lo smercio di cocaina ed eroina, e uno dei suoi clienti.

Si tratta di un 52enne bresciano di casa in Valtrompia: quando ha visto gli agenti della polizia locale entrare nella stanza trasformata in ‘magazzino’ della droga, si sarebbe scagliato con violenza contro di loro, cercando di prenderli a pugni. Per lui sono quindi scattate le manette: processato per direttissima, ha patteggiato 10 mesi ed è tornato in libertà.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scovato 30 grammi tra cocaina ed eroina e quasi 1.500 euro in contati. Come detto, anche il 48enne senegalese è stato arrestato, ma è già tornato per strada. Il giudice, durante l’udienza di convalida, ha infatti disposto l’obbligo di firma.