Vende droga sotto le finestre del comando di polizia: arrestato

Viveva con la compagna in una casa popolare di via Bagnadore a Brescia e spacciava nel quartiere, pensando di non dare troppo nell'occhio. Per spostarsi da un cliente all'altro passava infatti attraverso i cortili dei palazzi di edilizia popolare della zona. Peccato che si sia spinto fino a via Donegani, consegnando le dosi proprio sotto alle finestre del comando della polizia locale e finendo così inevitambilmente nel radar dagli agenti.

Monitorato e pedinato per un breve periodo, lunedì sera è scattato il blitz: l'uomo - un 41enne di origine marocchina - è stato beccato mentre cedeva dello stupefacente a un cliente. Per lui sono scattate le manette - in flagranza di reato- e la perquisizione: addosso aveva 12 grammi di hashish e 5 di cocaina. È già tornato in libertà: nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di dimora a Brescia.