Suonano alla porta: in tasca la cocaina è già pronta, ma sono i poliziotti

Uscito dal carcere da qualche settimana, proseguiva la sua attività di pusher mentre si trovava ai domiciliari, come nulla fosse. Per capirlo non ci sono volute indagini o periodi di osservazione: alla polizia locale è bastato presentarsi a casa dell'uomo - un 64enne senegalese arrestato lo scorso agosto, mentre spacciava cocaina in un bar di via Chiusure a Brescia - per notificare un ordine di carcerazione dovuto a una precedente condanna.

Il 64enne avrebbe aperto la porta del suo appartamento credendo che a suonargli il campanello fossero stati alcuni clienti. Quando ha aperto la porta, aveva in tasca la cocaina pronta per essere ceduta. E agli agenti è bastato poco per capire che l'uomo non aveva interrotto i suoi 'affari', ma aveva solo spostato la base operativa dello spaccio: dai tavolini del locale dove era stato arrestato ad agosto, al divano di casa.

Non solo gli è stato solo notificato l'ordine di carcerazione per la precedente condanna, ma sono scattate - ancora - le manette. In casa, durante la perquisizione, sono infatti state trovate 24 dosi di cocaina e 160 euro in contanti. Alla pena che deve scontare in carcere si aggiunge quindi un nuovo periodo di detenzione ai domiciliari dovuto all'ultimo arresto.