Cocaina, maxi-inchiesta: 21 indagati e 7 arresti, identificati 100 consumatori

Il papà-pusher che spacciava con il bimbo al seguito

La posizione di uno degli indagati è particolarmente grave: emergerebbe infatti che fosse solito svolgere l’attività di spaccio in compagnia del figlio di pochi anni. L’uomo - di nazionalità senegalese - si portava cil figlioletto in auto durante le consegne, per sviare l’attenzione delle forze dell’ordine in caso fosse stato fermato per un controllo.

Nel corso dell’attività, a titolo di riscontro, sono state tratte in arresto in flagranza di reato 7 persone e sono stati effettuati innumerevoli sequestri probatori di sostanza stupefacente per un totale di 2 kg di cocaina, di cui oltre 250 dosi da 0,4 grammi netti, pronte allo smercio. Droga che una volta piazzata sul mercato avrebbe fruttato poco meno di 200mila euro.