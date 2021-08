Coppia spaccia cocaina al bar, agenti presi a calci: "Tanto domani siamo fuori"

Agivano indisturbati come se nulla fosse e, una volta fermati, non ci hanno pensato due volte ad aggredire con calci e pugni gli agenti, opponendo resistenza: venerdì 27 agosto, la Polizia Locale ha arrestato un 51enne tunisino e una 42enne rumena in corso Garibaldi a Brescia.

I due spacciatori sono stati sorpresi mentre distribuivano cocaina ai clienti, utilizzando come base operativa il tavolino di un bar: gli agenti sono accorsi sul luogo dopo una segnalazione e hanno facilmente individuato il 51enne, già noto per i suoi precedenti. Il tunisino, quando riceveva telefonate, si spostava nei vicoli adiacenti per le consegne; la droga era nascosta nella borsa della rumena, che man mano sfilava le dosi e le passava al complice.

Una volta fermati i due hanno opposto resistenza, colpendo ripetutamente gli agenti ed urlando per attirare l’attenzione. “Tanto domani siamo fuori”, ripeteva il tunisino prima di essere definitivamente bloccato: durante la perquisizione sono stati rinvenute alcune dosi di cocaina e circa 200 euro in contanti, mentre nella borsa della donna c’erano altri cinque grammi di droga. I due sono stati arrestati con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato convalidato: per i due è stato emesso un divieto di dimora nel territorio del Comune di Brescia.