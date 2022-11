Spaccia cocaina in centro mentre ha l'obbligo di firma: in manette due volte in due mesi

Arrestato per spaccio lo scorso 15 settembre, se l'era cavata con l'obbligo di firma. Misura che non gli aveva impedito di continuare la sua attività di pusher nei vicoli del centro storico.

Un volto noto alla polizia locale di Brescia: appena gli agenti lo hanno incrociato nel quartiere Carmine hanno fatto scattare il controllo. E addosso al giovane uomo, un 44enne senegalese, sono state trovate alcune dosi di cocaina; altre 12 sono state recuperate nell'appartamento dove viveva. Oltre allo stupefacente sono stati trovati 700 euro in contanti. A bordo della sua auto invece sono spuntati documenti contraffatti.

Arrestato venerdì sera, sabato mattina è tornato in libertà dopo il processo in direttissima: il giudice, questa volta, lo ha sottoposto al divieto di dimora in città.