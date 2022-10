Ospite di un cliente, lo costringe a spacciare: pusher 'colleziona' il sedicesimo arresto

Non poteva più farsi vedere per le strade di Brescia - perché sottoposto alla misura del divieto di dimora nella nostra città, dopo l'ennesimo arresto per spaccio - così avrebbe costretto un suo 'cliente' a fare le consegne. Non gli è andata bene comunque: nel pomeriggio di giovedì è finito in manette per la sedicesima volta. Ma nei guai è finito anche l'uomo di 58 anni che lo ospitava in una casa popolare del Carmine: è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

Casa popolare trasformata in base dello spaccio

I due sono stati fermati giovedì sera dalla polizia locale mentre uscivano dalla casa Aler - data in concessione al 58enne - per una consegna. Da tempo erano nel mirino degli agenti. Il pusher - di nazionalità tunisina e irregolare in Italia - pare avesse convinto il 58enne, che percepisce il reddito di cittadinanza, ad ospitarlo nel suo appartamento in cambio di qualche dose gratis e di un aiuto a pagare le spese. Ma non sarebbe andata proprio così: dopo qualche giorno di permanenza, avrebbe trasformato la casa popolare nella sua base operativa per gestire l'attività di spaccio e avrebbe costretto chi lo ospitava a consegnare le dosi per lui.

L'operazione della locale

Ma la coppia non è passata inosservata e sono bastate le poche uscite del pusher a far scattare l'operazione della polizia locale. Al termine di un'indagine lampo è scattato l'ennesimo arresto per detenzione ai fini di spaccio. Nei suoi confronti il giudice ha disposto ancora la misura del divieto di dimora in città.