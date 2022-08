Beccati a spacciare cocaina tra i tavolini di un bar: due uomini in manette

Erano clienti affezionati di un bar di via Chiusure, a Brescia. Non certo per la qualità del servizio offerto o la bontà di cibi e bevande, ma per la facilità a ricevere clienti senza dare troppo nell’occhio. Peccato che proprio la loro assidua presenza e l'andirivieni di persone dal tavolino dove si accomodavano per ore, ogni pomeriggio, abbia insospettito i residenti della zona.

I timori dei cittadini - poi rivelatesi fondati - erano che dietro a quel continuo viavai dal tavolo dei due uomini di origine africana ci fosse la cessione di droga. Dopo la segnalazione è scattato il blitz della polizia locale, avvenuto nei giorni scorsi. Poche ore di osservazione, poi gli agenti sono entrati in azione: quando al tavolo dei due si è accomodato un uomo già noto come abituale assuntore di cocaina, porgendo una banconota da 20 euro, è scattata la perquisizione.

Addosso alla coppia di pusher - un 64enne e un 58enne di origine senegalese - sono state trovate 20 dosi già confezionate di cocaina e della marijuana. I controlli sono poi stati estesi a un appartamento poco distante dal bar, aperto con le chiavi trovate nelle tasche di uno dei due spacciatori. Lì sono stati scovati altri 90 grammi di polvere bianca e 1900 euro in banconote.

Per entrambi sono scattate le manette, ma sono stati sottoposti a due differenti misure di custodia cautelare: uno è finito in carcere - in ragione dei suoi precedenti - l’altro invece ai domiciliari. L’indagine non è conclusa: al vaglio degli inquirenti c’è la posizione del gestore del locale che i due avevano trasformato nello loro base operativa di spaccio.