Blitz della polizia nella casa di un ragazzo: trovata droga per 5.000 euro

Addosso aveva 780 euro in contanti

Brescia. La Polizia di Stato ha arrestato un 23enne egiziano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di una intensa attività investigativa, gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato Carmine hanno individuato nell'appartamento del 23enne, situato nella zona ovest della Città, quale possibile 'mercato' per lo smercio di droga.

I poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione, estesa anche al garage, dove sono stati rinvenuti 617 g di hashish suddivisi in 7 panetti (valore di mercato: circa 5.000 euro), 0.19 g di marjuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, indosso al soggetto sono stati sequestrati 780 euro in contanti, quale probabile provento dell’attività di spaccio.

A seguito del processo per direttissima, è stato convalidato l’arresto. Nei confronti del ragazzo è stato disposto l’obbligo di firma.