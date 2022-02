Sorpreso a rubare sulle auto in sosta, minaccia i poliziotti con un martelletto: arrestato

In piena notte aveva cercato di svaligiare due auto parcheggiate nella zona del carcere cittadino di Canton Mombello, ma non è riuscito a porte a termine i 'colpi'. Prima è stato inseguito da due agenti della polizia penitenziaria, richiamati in strada dal rumore dei vetri andati in frantumi, poi dai poliziotti della volante Carmine che proprio in quegli istanti stavo percorrendo via Spalti San Marco.

Una volta intercettato, avrebbe pure minacciato gli agenti con il martelletto che poco prima aveva utilizzato per distruggere i finestrini delle auto. Un disperato tentativo di farla a franca che è fallito: i poliziotti della volante Carmine sono infatti riusciti a disarmarlo e per lui sono scattate le manette.

Nei guai è finito un 26enne bresciano: è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'episodio è avvenuto domenica notte e lunedì mattina il ragazzo è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura dell'obbligo di firma.