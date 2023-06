Silvia è morta a soli 22 anni: "Sarai per sempre musica nei nostri cuori"

Brescia piange la scomparsa di Silvia Ronchi, stroncata dalla malattia a soli 22 anni. La giovane era affetta da un brutto male fin da quando era bambina, che l'ha costretta a continue cure dentro e fuori dagli ospedali. Nonostante ciò, non aveva mai perso il suo sorriso e la sua gioia di vivere, continuando con profitto la sua eccellente carriera di studentessa; si era diplomata nel 2019 al liceo "Veronica Gambara", sostenendo gli scritti su Skype dall'ospedale Bambin Gesù di Roma.

Una piccola, grande guerriera, che ora lascia nel dolore papà  Filippo e mamma Giovanna (entrambi professori, all'Iis Tartaglia-Olivieri e al liceo scientifico Leonardo), l'amata nonna Carla, gli zii e i cugini. Silvia aveva raccontato la sua esperienza collaborando al progetto "In viaggio per guarire", promosso dall'Ail, nato per condividere i percorsi di malattia con i coetanei delle altre scuole.

"Ci sono oceani con melodie tanto dolci che nemmeno il vento può portare via. Silvia, per sempre sarai musica costante nei nostri cuori": sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore da parte di familiari e amici, che – lunedì 5 giugno alle 15.30 – parteciperanno ala cerimonia funebre che si terrà con rito civile presso il cimitero di Fornaci, partendo dalla sala del commiato dell'ospedale Civile.

Nel testo del necrologio, la famiglia ringrazia "tutto il personale medico e sanitario del reparto di Oncoematologia Pediatrica degli Spedali Civili e i volontari dell'ABE, per la grande sensibilità e professionalità dimostrata nel corso di questi lunghi anni nell'assistenza a Silvia".

