Svuota le casse dell’azienda, compra borse e auto di lusso: nei guai impiegata

Faceva la bella vita, insieme alla sua complice, permettendosi beni di lusso inaccessibili a un’impiegata qualsiasi. Auto costose, borse e scarpe griffate: questi i frutti dello shopping sfrenato della donna bresciana. A pagare non era certo lei, ma la ditta metalmeccanica per cui lavorava, come contabile.

I vertici aziendali non si erano accorti di nulla

Senza che i vertici aziendali si accorgessero di nulla, è riuscita a svuotare le casse della ditta, prelevando centinaia di migliaia di euro che poi trasferiva sul conto corrente della complice, una donna di casa a Rieti. Soldi usati per comprare un’auto costosissima, borse, scarpe e accessori griffati.

Il meccanismo era piuttosto semplice: l’impiegata amministrativa, addetta al pagamento dei fornitori, eseguiva bonifici on-line con causali generiche, simulando il pagamento di operazioni commerciali. Le uscite venivano poi contabilizzate come operazioni fittizie create ad hoc dalla contabile, proprio per impedire l’individuazione da parte dei suoi superiori degli ingenti ammanchi aziendali: si parla di centinaia di migliaia di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sequestrati beni per 255mila euro

A scoprire il trucchetto ci ha pensato la Guardia di Finanza di Brescia: al temine delle indagini, coordinate dalla procura, è scattato il sequestro. Alle due donne sono stati confiscati i saldi attivi di conto corrente, nonché beni immobili e mobili, per un valore complessivo di oltre 255mila euro. L’impiegata bresciana è accusata di appropriazione indebita, la complice di riciclaggio.