Coppia fa sesso sul marciapiede in centro e viene filmata con un telefono

Tutto è cominciato con una segnalazione al gruppo 'Brescia che NON vorrei', la pagina Facebook che raccoglie le 'segnalazioni di degrado nella nostra città'. Agli amministratori è arrivato un video hot che sta circolando - da giorni - nelle chat whatsapp di diversi bresciani. Nelle immagini si vede una giovane coppia che fa sesso orale sul marciapiede di via Fratelli Bronzetti, a pochi passi dalla chiesa di San Nazario. I filmati - ce ne sarebbe infatti più di uno - sono diventati virali e sono arrivati anche alla nostra redazione.

A filmare l'amplesso - consumato nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio - sarebbe stato un residente: smartphone alla mano, si sarebbe affacciato alla finestra per registrare in presa diretta la coppia che, travolta dalla passione, ha consumato un rapporto orale in mezzo alla strada.

Nei video - che abbiamo deciso di non pubblicare - si vede la coppia unita in un cunnilingio. E sul web corre l'indignazione. Non tanto per il gesto in sé, come raccontano i centinaia di post sul tema. Quanto piuttosto sulla location, in pieno centro e due passi da una chiesa. C'è chi grida alla scandalo e scrive di "sfregio alla città", e non mancano quelli che intonano il sempreverde coro del degrado, invocando maggiori controlli delle forze dell'ordine. Ma sono in molti a difendere i due protagonisti del video: "Non fanno del male a nessuno", si legge in decine di commenti. E non manca chi puntan il dito - piuttosto - contro coloro che hanno girato il filmato per poi metterlo in circolazione sui social.

Resta comunque il fatto che la giovane e focosa coppia ha infranto la legge: colpevoli di "atti osceni in luogo pubblico", se colti in flagranza dalle forze dell'ordine, avrebbero dovuto pagare una multa piuttosto salata. Dal 2016 compiere atti osceni in luogo pubblico non è infatti più una fattispecie penalmente rilevante, ma costituisce un semplice illecito amministrativo, punito quindi con una sanzione che va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 mila euro.