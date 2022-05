Trovato a terra sanguinante: "Mi hanno accerchiato, preso a calci e a sassate"

"Mi hanno brutalmente aggredito". L'allarme è stato lanciato, con un filo di voce, da una colonnina sos presente alla stazione cittadina di Borgo San Giovanni e sul posto, in pochi minuti, è arrivata un'ambulanza. I soccorritori avrebbero trovato l'uomo riverso sull'asfalto: ferito e dolorante. L'intervento in piena notte, tra mercoledì e giovedì: la vicenda, ancora tutta da chiarire, è al vaglio degli agenti della polizia ferroviaria.

Alla polizia e agli operatori del 118 intervenuti, l'uomo - un senzatetto bresciano di 49 anni - avrebbe riferito di essere stato accerchiato da più persone, poi preso a sassate in testa e infine colpito all'addome con una raffica di calci. Dopo l'aggressione - sempre stando al racconto della vittima - si sarebbe trascinato fino alla stazione, sapendo di trovare una colonnina da cui chiedere aiuto.

La sua versione è al vaglio di chi indaga, così come le cause del violento pestaggio, che il 49enne non sarebbe stato in grado di riferire con precisione dove fosse avvenuto. L'uomo ha comunque riportato numerose ferite - per fortuna - non di grave entità. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito in ospedale, al Civile, per essere sottoposto agli esami del caso: è in osservazione in pronto soccorso.

Nelle prossime ore verrà nuovamente ascoltato dalla polizia, che sta passando al setaccio le immagini delle telecamere dello scalo ferroviario, così come quelle presenti nelle strade limitrofe (via Villa Glori, Via Morosini e via Milano) per fare chiarezza sull'episodio. Stando alle prime informazioni trapelate, non si esclude che il 49enne - già noto alle forze dell'ordine - sia stato vittima di un regolamento di conti.