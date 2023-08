Ragazza derubata mentre torna a casa: ladro subito arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un malvivente responsabile di un furto con strappo ai danni di una ragazza. Il fatto è avvenuto l'altra notte, verso le 2, nei pressi di Via Dalmazia a Brescia. Sul posto è subito intervenuta una Volante: la giovane ha riferito ai poliziotti di aver subito, mentre stava rincasando, lo scippo della borsetta, contenente denaro, carte di credito, documenti e lo smartphone.

Una volta acquisito ogni elemento utile per l'identificazione, la centrale operativa ha diffuso a tutti gli equipaggi la descrizione del ladro, che – dopo pochi minuti – è stato individuato da un'altra Volante nella zona di Via Fratelli Ugoni, a qualche centinaio di metri dal luogo del furto; era ancora in possesso dei beni rubati.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, alla vista della pattuglia ha tentato di darsi alla fuga, nel vano tentativo di far perdere le proprie tracce: in pochi istanti è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Accompagnato in Questura, è stato infine identificato e tratto in arresto; la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.