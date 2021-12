Schianto tra auto, coinvolte 3 persone: traffico in tilt e lunghe code

A Brescia, viale Sant'Eufemia in tilt per uno scontro tra auto avvenuto poco dopo le 13 di lunedì, all'altezza della concessionaria Seat.

Nell'incidente sono rimaste coinvolti almeno due veicoli e tre persone: per i soccorsi sono state inviate sul posto due ambulanze del Cosp di Mazzano e della Croce Blu di Brescia, allertate in codice rosso (ma ancora non si hanno notizie certe sulle condizioni dei feriti).

Pesanti le ripercussioni sul traffico in orario di punta: tutto bloccato dal ponte sul naviglio di via Indipendenza alle rotonde del Borgo Wührer. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Locale, che dovranno poi far luce sulla dinamica del sinistro.