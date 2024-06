Ruba un furgone sotto gli occhi del proprietario: fermato e arrestato dai carabinieri

Si era intrufolato in un parcheggio privato del quartiere cittadino di Sant’Eufemia per rubare un furgone in sosta: proprio quando pensava di esserci riuscito, si è trovato la strada sbarrata da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri. Non ha avuto nemmeno il tempo di provare a fuggire: è stato bloccato e arrestato, in flagranza di reato.

Le manette per l’uomo, un 41enne tunisino, sono scattate nel pomeriggio di ieri (mercoledì 19 giugno) in via Saleri, una strada parallela a viale Sant’Eufemia. Ad allertare in tempo reale i militari è stato il proprietario del furgone: si è accorto del tentativo di furto in atto e non ha esitato a comporre il numero unico per le emergenze. Pochi istanti dopo aver riagganciato, ha udito le sirene della gazzella dei militari: proprio grazie al loro tempestivo intervento il furto è stato sventato.