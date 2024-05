Divieto di avvicinare l’ex compagna, ma la aspetta sotto casa: arrestato

È stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Brescia l’uomo di 40 anni, di nazionalità ucraina, che nel pomeriggio di lunedì non ha rispettato il divieto di avvicinamento all’abitazione dell’ex compagna: è stata proprio la donna di 45 anni ad allertare le forze dell’ordine, dopo che lui aveva suonato al campanello della sua casa - situata nel quartire cittadino di San Polo - cercando ancora un contatto.

All’arrivo dei carabinieri, il 40enne era in un giardino a pochi passi dalla casa dell’ex ed è scattato l’arresto, appunto per la violazione del divieto precedentemente imposto dal giudice per le indagini preliminari. Non era nemmeno la prima volta che l’uomo si appostava sotto casa della 45enne che, temendo il peggio, ha chiesto aiuto.

Il 40enne non ha opposto resistenza ai militari: nella mattinata di martedì 30 aprile è stato sottoposto alla direttissima con convalida dell’arresto e ulteriore aggravamento della misura cautelare già in essere. Ovvero: nei suoi confronti sono scattati gli arresti domiciliari.