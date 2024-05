Pestato a sangue dal branco in metro: volto tumefatto e naso fratturato

La foto del volto di Andrea, scattata in una corsia di ospedale, racconta meglio di ogni parola la brutale violenza di cui è stato vittima. Lo raggiungiamo al telefono, mentre attende di essere sottoposto all’ennesima visita: "Mi devono raddrizzare il naso", esordisce il 43enne di Concesio prima di raccontarci la serata da incubo vissuta ieri, sabato 4 maggio, alla fermata della metropolitana di San Polo Parco.

Derubato mentre scendeva dal vagone

Sarebbe stato prima derubato e poi picchiato, a suon di pugni, da un branco di ragazzini, tra una corsa e l’altra della metropolitana. "Di solito uso l’auto, ma ieri ho deciso di prendere la metro per raggiungere mia figlia che era a giocare a casa di un’amica. Appena sono sceso dal vagone, poco prima delle 21, mi sono accorto che mi stavano sfilando il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni, poi ho visto un gruppetto di ragazzini - avranno avuto tra 17 e i 18 anni - fuggire", racconta il 43enne.

Colpito al volto con una raffica di pugni

Andrea avrebbe provato a reagire, a riprendersi ciò che gli era stato sottratto: "Li ho rincorsi e ne ho fermato uno: quando gli ho chiesto di chiamare l’amico che mi aveva rubato il portafoglio è scattato il pestaggio. Erano in tre, tutti di origine nordafricana: mi hanno accerchiato e poi colpito con una raffica pugni. Saranno stati almeno 50 cazzotti, tutti sferrati in direzione della mia faccia".

Un brutale pestaggio che sarebbe proseguito fino all’arrivo della metro successiva: solo a quel punto il branco di giovanissimi si sarebbe dileguato, lasciando il 43enne sulla banchina con il volto ricoperto di sangue. Soccorso dai passeggeri appena scesi dai vagoni, che hanno fatto scattare la richiesta d’aiuto, Andrea è stato portato in ospedale - alla clinica Poliambulanza - a bordo di un’autolettiga per le prime medicazioni.

Fratture al naso

Dopo una notte di sofferenza, nella mattinata di domenica il 43enne è tornato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti e alle visite specialistiche: oltre agli evidenti traumi, avrebbe riportato una frattura al setto nasale. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno già raccolto la testimonianza del 43enne. Sono in corso le analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza, per cercare di risalire all'identità degli aggressori.