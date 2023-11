Fiamme e fumo, va a fuoco negozio di ferramenta: 21 persone fuori casa

Il fumo si levava alto prima che arrivasse il sole, visibile anche a centinaia di metri di distanza. Le sirene spiegate dei vigili del fuoco, le fiamme che avvolgevano il negozio. Nessun ferito, per fortuna: ma la paura è stata tanta. Sono almeno sette gli appartamenti che sono state evacuati, per un totale di 21 persone, per il timore che le fiamme si propagassero dal negozio di ferramenta di via San Polo a Brescia ai piani superiori.

La strada, molto trafficata, è stata chiusa per consentire alle autobotti dei vigili del fuoco di operare rapidamente. Per fortuna, il rogo è stato spento in breve tempo: il negozio è stato dichiarato inagibile, ma le persone che vivono nello stabile sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.