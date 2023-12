Aggressione sul campo dell'oratorio: arbitro colpito con una testata

Un arbitro è finito in ospedale, dopo una testata rimediata da un giocatore durante una partita di calcio a 7 del Csi: il fatto è avvenuto venerdì sera sul campo dell'oratorio delle due Sante, a San Polo. A darne notizia è Bresciaoggi.

Ad affrontarsi, in campo, c'erano la squadra dell'oratorio delle due Sante e quella di Lamarmora: stando a quanto ricostruito finora, pare che – durante il primo tempo – la testata sia stata sferrata da un giocatore della squadra ospite, nel corso di un confronto che non sembra aver coinvolto altri giocatori.

La partita è stata sospesa e l'arbitro portato in ospedale per gli accertamenti del caso: non è grave, è stato dimesso dopo un paio di ore. Sul caso indagano i carabinieri di Brescia, intervenuti sul luogo dell'aggressione.