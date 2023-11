Addio a Robert Barensfeld, fondatore e presidente della Barnem

Lutto nel mondo dell’economia bresciana: è morto nelle scorse ore Robert Barensfeld, presidente e fondatore della Barnem Tecnologie Plastiche srl, azienda cittadina che progetta e realizza componenti plastici estetici per l’industria, soprattutto per l’automotive. "Imprenditore di elevata e rara genialità, intraprendenza e lungimiranza. Uomo di grande carisma e umanità, indimenticabile esempio di dedizione alla famiglia e all’azienda", così Barensfeld viene descritto dai dipendenti della ditta che ha sede in via della Cascina Pontevica.

Tra i tanti messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto spicca quello del presidente e del consiglio generale di Confindustria Brescia, di cui Barensfeld aveva fatto parte. L'imprenditore lascia nel dolore la moglie Bruna, i figli Peter e Mauro, entrambi impegnati nell’azienda di famiglia. Il funerale sarà celebrato alle 15.30 di domani, giovedì 30 novembre, nelle chiesa di San Gaudenzio a Mompiano.

Una storia che comincia da lontano: è nel 1974 che Robert Barensfeld fonda la Barnem Stampi, che nel 1989 ha preso l’attuale denominazione. Tre anni più tardi la realizzazione del primo stampo per co-stampaggio di pomoli e pannelli per automotive. Nel 2003 la superficie di produzione viene ampliata, arrivando a 4.500 metri quadrati, sei anni più tardi nasce il secondo stabilimento da 8.5000 metri quadrati situato in via del Mella, mentre nel 2010 si aggiunge un nuovo hub logistico. L’azienda dà lavoro a oltre 80 persone e nel 2022 ha fatturato 11 milioni e 871 mila euro.