Botte da orbi in strada: si picchiano con coltelli e punteruoli in mezzo al traffico

Prima le urla, poi le botte, infine i colpi proibiti con coltello e punteruolo. Scene di sanguinosa violenza, in pieno pomeriggio, lungo via Corsica a Brescia. Almeno una decina di uomini - tutti di origine pakistana e di età compresa tra i 39 e i 60 anni - si sono selvaggiamente picchiati sotto gli occhi esterrefatti dei residenti e degli automobilisti di passaggio. Qualcuno era pure armato di coltello e punteruolo.

Scontro a colpi di coltello

Il repentino blitz delle Volanti della polizia di Stato, verso le 15.10 di domenica, ha evitato il peggio: dieci dei partecipanti alla rissa sono stati fermati, identificati e accompagnati in questura e per 4 di loro sono scattate le manette per rissa, lesioni e resistenza. Altri invece sono fuggiti all'arrivo dei poliziotti. Nel bilancio della maxi-zuffa si segnalano anche quattro uomini costretti a essere medicati nei nosocomi cittadini, per le ferite da taglio - non gravi - rimediate: sono già stati tutti dimessi. Tra poche ore, per le quattro persone arrestate scatterà invece il processo per direttissima.

Automobilisti costretti a schivarli

Come detto, il caos si è scatenato in pieno pomeriggio, sul marciapiede, come pure in mezzo alla strada: si sarebbero scontrati oltre una decina di uomini. Qualcuno si è aggiunto alla spicciolata, scendendo dall'auto parcheggiata in fretta e furia per prendere parte al furibondo pestaggio. Hanno pure rischiato di essere investiti: gli automobilisti di passaggio hanno dovuto schivarli e suonare il clacson per richiamare disperatamente la loro attenzione mentre se le davano di santa ragione.

La rissa sarebbe scoppiata per precedenti dissidi tra le due fazioni coinvolte: chi indaga fa sapere che ci sarebbero stati dei “dissapori”, nella serata di sabato.