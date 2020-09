Notte di violenza in piazza, rissa tra ubriachi degenera nel sangue: 3 feriti

Nella notte tra martedì e mercoledì, una lite in piazzale Garibaldi a Brescia è degenerata nel sangue. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, avvenuta poco dopo mezzanotte, ma pare che tutti i partecipanti - almeno quelli finora rintracciati - fossero piuttosto ubriachi. Il bilancio è di tre persone ferite, due con un’arma da taglio.

Ad avere la peggio è stato 28enne di origine somala: il ragazzo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti ed è stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero però critiche e non si teme per la sua vita. Già dimessi gli altri due feriti: si tratta di un 25enne rumeno, che presentava lievi escoriazioni da percosse, e di un 53enne marocchino che avrebbe rimediato tagli superficiali.

Come detto, i contorni della maxi-rissa sono al vaglio dei militari del Radiomobile di Brescia, intervenuti una volta scattata la richiesta d’aiuto. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, molte delle persone coinvolte si erano già date alla fuga e si sta lavorando per identificarle. Ricostruire l’accaduto non sarà semplice, date le difficoltà delle persone ferite ad esprimersi nella nostra lingua.