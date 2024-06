Maxi rissa, volano calci, pugni e bottigliate: 6 feriti in ospedale

Maxi rissa in città verso le 6 della mattina di oggi, sabato 29 giugno. La zuffa è scoppiata in via Vergnano, nella zona commerciale dove c'è la sala slot Admiral.

Al termine degli scontri, si sono contati ben sei feriti, portati al Civile e al Sant'Anna per ricevere le cure del caso. Grande dispiegamento di mezzi del 118: sul posto sono intervenute cinque ambulanze e due auto mediche. Le persone portate in ospedale hanno un'età compresa tra i 20 e i 40 anni, i ricoveri in pronto soccorso sono avvenuti in codice giallo e verde (nessuno sembra essere grave, dunque).

Sono in corso le indagini da parte della Questura, che – al momento – sull'accaduto mantiene il massimo riserbo. Sembra che nelle violenze, oltre a calci e pugni, siano state utilizzate anche alcune bottiglie di vetro.