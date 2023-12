Folle rissa al fast food: volano calci, pugni e sedie

Un tavolo conteso tra due comitive di giovani, poi le botte e il caos nell’affollato McDonald’s di piazza Vittoria a Brescia. Per stabilire a chi spettasse il tavolo, i due gruppi di 20enni si sarebbero infatti affrontati a suon di calci, pugni e non solo.

Una scazzottata in piena regola, in puro stile Far West con tanto di lancio di sedie, quella andata in scena nel pomeriggio di sabato all’interno del fast food e sulla quale ora indaga la procura. Una rissa senza esclusione di colpi: sarebbe pure stato spruzzato dello spray urticante, provocando così il fuggi fuggi generale.

L’arrivo degli agenti della polizia locale di Brescia ha messo fine al parapiglia: quattro giovani sono stati fermati e denunciati a piede libero per rissa aggravata, altri due sono invece riusciti a fuggire. Ad avere la peggio è stato un 24enne egiziano, portato in ospedale per i numerosi traumi al volto: avrebbe riportato la frattura della mandibola e la rottura di numerosi denti.

Le indagini proseguono per chiarire le fasi della rissa e individuare tutti i partecipanti: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere del fast food e le testimonianze di chi ha assistito al pestaggio.