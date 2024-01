Rissa al fast food, volano anche le sedie: due anni di “Daspo Willy” per 5 ragazzi

"Daspo willy" per tre ragazzi di età compresa tra 22 e 30 anni: per ben due anni non potranno più mettere piede negli esercizi pubblici di Brescia, a causa della folle rissa a cui avevano preso parte lo scorso 16 dicembre nell’affollato McDonald’s di piazza Vittoria. Al termine della furibonda zuffa, un 24enne egiziano aveva riportato la frattura della mandibola e la rottura di diversi denti: era finito in ospedale, con una prognosi superiore ai 30 giorni.

La folle rissa al McDonald’s

Il provvedimento è scattato al termine delle indagini condotte dalla Polizia Locale di Brescia che, oltre ad intervenire nell’immediatezza evitando conseguenze ancor più gravi, aveva identificato tutti i responsabili. Per quattro di loro era già scattata una denuncia a piede libero per rissa aggravata. A cui si è aggiunto nei giorni scorsi il divieto di accedere a bar, ristoranti e locali cittadini.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 16 dicembre: a scatenare la scazzottata pare sia stato un tavolo conteso tra due comitive di 20enni. Per stabilire a chi spettasse il posto si erano affrontati a suon di calci e pugni e non solo: erano volate le sedie ed era pure stato spruzzato dello spray urticante.

Cos'è il Daspo Willy

Il “Daspo Willy” è una misura di prevenzione personale di competenza del Questore che rientra nella categoria dei “divieti di accesso alle aree urbane”, la cui disciplina è stata potenziata a dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro a Colleferro (Roma). Il decreto prevede che nei confronti delle persone denunciate negli ultimi 3 anni, per reati commessi in occasione dei gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento, il Questore possa vietare loro l'accesso a tali aree. La violazione del Daspo costituisce reato ed è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.