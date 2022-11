La notte di Halloween finisce nel sangue: armi da taglio e due feriti

Nella serata di Halloween, due uomini - di 39 e 43 anni - sono finiti al pronto soccorso con ferite da armi da taglio. Sugli episodi, avvenuti entrambi in città, indaga la polizia di stato. La prima richiesta di soccorso è scattata alle 20.40 da via San Faustino: un 43enne era stato ferito - con un’arma da taglio non identificata - al fianco. Il ferimento, stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sarebbe avvenuto al termine di un acceso diverbio con un coetaneo, per motivi che restano da chiarire.

L’immediato intervento degli agenti della volante ha permesso di rintracciare il presunto aggressore, che è stato denunciato - a piede libero - per le lesioni cagionate al 'rivale’. Per il 43enne si è inizialmente temuto il peggio: è stato trasportato al Civile di Brescia in codice rosso. L’allarme è poi, per fortuna, rientrato: la ferita non sarebbe profonda ed è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

La nottata di lunedì si è conclusa al pronto soccorso dell’ospedale Civile anche per un 39enne. L’uomo avrebbe rimediato tagli non profondi al braccio e alcune contusioni. Ricoverato in codice giallo nel nosocomio cittadino, è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Tutto è accaduto nei pressi della stazione ferroviaria cittadina: l’allarme è scattato poco prima delle 10 da via Folonari e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e gli agenti del reparto Volanti della polizia di Stato. Il 39enne - per motivi, al momento, sconosciuti - sarebbe stato ferito con un coccio di bottiglia. La vicenda è al vaglio degli inquirenti: non si esclude infatti che il giovane uomo si sia procurato i tagli da solo.