Rissa tra fratelli: si prendono a calci e pugni sotto gli occhi dei passanti

Un incontro di boxe sotto gli occhi esterrefatti dei passanti. Protagonisti della zuffa tre uomini, tra cui due fratelli. Per ragioni ancora da chiarire se le sono date di santa ragione in strada, poco prima dell’alba di giovedì 10 novembre.

Sono stati proprio i testimoni della violenta lite, andata in scena tra via Morosini e via Villa Glori a Brescia, a lanciare l’allarme. Poco dopo le 5 del mattino hanno visto i tre darsele di santa ragione. Non solo: temevano che uno dei partecipanti fosse stato ferito con un’arma da taglio. Timore che, fortunatamente, si è poi rivelato infondato.

In pochi minuti sul posto è intervenuta una pattuglia del reparto volanti della questura di Brescia: riportare i tre giovani uomini - tutti di origine nordafricana - alla calma non sarebbe stato semplice e i poliziotti avrebbero fatto parecchia fatica a dividerli.

Per uno di loro si è anche reso necessario il trasporto in ospedale per le lievi lesioni e contusioni rimediate nella zuffa. L’uomo, un 37enne, è stato medicato al Sant’Anna, dov’era stato ricoverato in codice verde. Avrebbe lasciato il nosocomio prima di poter raccontare la sua versione dei fatti alla polizia ed eventualmente sporgere denuncia.