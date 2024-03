Maxi rissa fuori dalla discoteca, sangue e feriti: nei guai 5 ragazzi

Sono stati identificati cinque giovani che, nella notte tra venerdì e sabato, hanno preso parte alla maxi rissa avvenuta in via Dalmazia a Brescia, a poca distanza dalla discoteca Circus. A finire nei guai ragazzi d'età compresa tra i 21 e i 24 anni. Tra di loro ci sono sia cittadini italiani sia stranieri, tutti accusati di rissa in concorso.

Sul luogo della violenza erano intervenute diverse pattuglie della squadra Volante della Polizia di Stato, ma, sentendo le sirene, tanti partecipanti alla zuffa erano riusciti a scappare, mentre tre feriti (tutti giovanissimi) avevano avuto bisogno di cure presso i nosocomi cittadini. Unica nota positiva: nessun ha riportato gravi lesioni.

Al momento i motivi che hanno fatto da scintilla al brutale scontro non sono ancora stati chiariti. Le indagini continuano serrate da parte degli uomini della Questura.