Botte e sangue in piazza, accoltellato un 18enne: Daspo per 11 giovani

"Daspo Willy” per 11 ragazzi di età compresa tra 18 e 24 anni: per almeno due anni non potranno più accedere ai locali di piazza Vittoria a Brescia. La ragione? La violenta rissa a cui avevano partecipato nella notte di Capodanno, che era anche sfociata nel sangue: un ragazzo di 18 anni, di origini egiziane, era stato accoltellato. Per lui, per fortuna, nulla di grave: aveva riportato tagli e lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Accoltellato un ragazzo di 18 anni

Le indagini erano scattate a pochi minuti dai fatti: i carabinieri del Radiomobile di Brescia avevano sedato la zuffa e immediatamente avviato le indagini del caso, anche avvalendosi dei filmati delle tante telecamere di videosorveglianza presenti in piazza, riuscendo così ad individuare e identificare tutti i partecipanti alla rissa. Nelle scorse il provvedimento emesso dal questore che mette fine alla vicenda: per gli 11 partecipanti è scattato il divieto di accedere agli esercizi commerciali di piazza Vittoria, ma pure di sostare nei pressi dei locali (anche delle vie limitrofe) nelle ore serali e notturne. In caso di violazione è prevista la reclusione (da uno a tre anni), oltre alla multa salatissima (da 10 mila a 24mila euro).

Cos'è il Daspo Willy

Il "Daspo Willy" è una misura di prevenzione personale di competenza del questore che rientra nella categoria dei “divieti di accesso alle aree urbane”, la cui disciplina è stata potenziata a dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro a Colleferro (Roma). Il decreto prevede che nei confronti delle persone denunciate negli ultimi 3 anni, per reati commessi in occasione dei gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento, il Questore possa vietare loro l'accesso a tali aree.