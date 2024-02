Nel corso di una lite tra due gruppi di stranieri, avvenuta in un bar di via Chiusure a Brescia, un 25enne e un 32enne hanno riportato ferite non gravi, presumibilmente causate da colpi di coltello o da schegge di bottiglia. Sono stati portati al Sant'Anna e al Città di Brescia per ricevere le cure del caso.

Tutto è avvenuto verso le 22 di sabato 10 febbraio. Sul luogo della zuffa sono intervenute due ambulanze e le pattuglie della Squadra Volanti, che hanno sentito le persone presenti nel locale per far luce su quanto avvenuto.



Si ipotizza che un alterco tra un gruppo di persone – d'origine pakistana e albanese – abbia provocato la violenta lite, poi degenerata nel sangue. Gli esatti motivi alla base dello scontro non sono ancora stati accertati.